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"Людей из окон выкидывать нельзя": Рынска о замыливании Михалковым дела о разбившейся модели

Никита Михалков. Фото: Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
Божена Рынска оказалась жительницей того же дома, что и внук Никиты Михалкова Андрея Бакова, из окон квартиры которого, вероятно, выпала модель Ксения Пунтус. Журналистка удивлена тому, что полиция, расследующая это дело, не посмотрела видео с камер наблюдения, расставленных по дому.
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Божена Рынска активно подключилась к расследованию дела о загадочном прибывании модели Ксении Пунтус под окнами квартиры своего возлюбленного Андрея Бакова. 21-летнюю красавицу с сильными травмами обнаружил дворник ранним утром 11 января. Говорят, Баков в разговоре с правоохранителями утверждал, будто был сильно пьян после вечеринки и быстро уснул, поэтому не знал. что происходило с Ксенией. А вскоре он и вовсе удалил все аккаунты из соцсетей. Его мать, актриса Анна Михалкова, не комментирует инцидент.

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Зато не молчит Божена Рынска. Она уже сообщила, что живет в том же доме, в котором расположена и квартира Андрея Бакова, и по всему его периметру расставлены камеры наблюдения. Однако, по ее сведениям, полиция не обращалась в управляющую компанию, чтобы проверить записи. "УК Патрики считает, что людей из окон выкидывать нельзя, и потому готова к сотрудничеству с полицией, если полиция объявится и решит посмотреть камеры", – сообщила Божена у себя в телеграм-канале.

Рынска дала понять, что жильцы дома могут и по собственной инициативе раздобыть кадры съемки. "Если мы сами найдем запись, как девушку Пунтус вкидывают из окна, то мы сообщим об этом и напишем заявление в прокуратуру", – пообещала Рынска.

По чему-то журналистка уверена, что в этом деле не все так просто. "По моим ощущениям, Никита Михалков будет отмазывать внука и замыливать дело", – поделилась своим мнением Божена Рынска. Интересно, что с ней солидарна и подруга самой Ксении Пунтус. Ранее некая Анастасия в беседе с журналистами утверждала, что ее приятельница ведет здоровый образ жизни и не принимает наркотики. Но она выразила уверенность, что правду могут сокрыть. "Пока нам ничего не известно, но ясно одно – кому-то выгодно замять эту историю. Сейчас рядом с Ксюшей находится отец. Ждем последних новостей от него. Надеемся, когда она придет в себя, то сама все расскажет", – выразила надежду подруга.

По последним данным, Ксения Пунтус находится в реанимации. У нее отбиты органы, за ее жизнь борются врачи.

Автор: 14 января 2020, 16:36
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Фока
Ответить
Пошли они к черту все!
Гость
Ответить
Такую как мадам Курицына-рынска МОЖНО! Если эта мымра войдет, то через дверь ее не вытурить, если только через окно!
1

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