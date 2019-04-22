Взбешенный Михалков подал в суд на охамевших рекламщиков

Знаменитый режиссер увидел свои фотографии на сайтах, рекламирующих БАДы. Однако разрешения на использование собственного изображения в маркетинговых целях Никита Михалков не давал.

Рекламщики придумали чудесную историю похудения режиссера с помощью их средства, не имеющую никакого отношения к действительности. Мэтра кино такая наглость вывела из себя, и он решил обратиться в правоохранительные органы.

Как оказалось, подать заявление в полицию в данном случае оказалось не так просто. Дело в том, что создатели сайта грамотно зашифровались, не указав контактные данные. Поэтому пока Никита Михалков подал иск о защите чести и достоинства в Пресненский суд Москвы, передает "Московский комсомолец".

Примечательно, что конкретного ответчика в деле нет. Заявление подано в порядке особого производства. После того как столичный суд удостоверит факт незаконного использования изображения режиссера, Никита Михалков сможет обратиться за помощью в полицию в поиске недобросовестных рекламщиков.

Как писали "Дни.ру", ранее Никита Михалков перенес две операции на бедре и "учится заново ходить". "Стоять не могу и сидеть не могу пока", – делился режиссер. Тревожные новости о состоянии Никиты Михалкова стали приходить осенью прошлого года. Писали, что за месяц ему сделали две сложные операции по замене тазобедренного сустава – сказалась застарелая спортивная травма.