Мужа Михалковой наградили на фестивале

В Сочи завершился фестиваль "Кинотавр". В последний день киносмотра определились триумфаторы. Одним из них стал супруг актрисы Надежды Михалковой, режиссер Резо Гигинеишвили.
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