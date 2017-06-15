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Июнь 15, 2017
просмотры: 123

Мужа Михалковой наградили на фестивале

567

В Сочи завершился фестиваль "Кинотавр". В последний день киносмотра определились триумфаторы. Одним из них стал супруг актрисы Надежды Михалковой, режиссер Резо Гигинеишвили.

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