Бывшая жена об особенной дочке от Андрея Аршавина

Андрей Аршавин женился на Алисе Казьминой, когда та была беременна. Они оформили отношения в сентябре 2016 года, а уже в феврале 2017 года на свет появилась Есения. Несмотря на рождение ребенка, супруги не смогли сохранить брак. Развод стал скандальным: Казьмина жаловалась в интервью, что Аршавин совсем не интересуется дочкой, а затем обратилась в суд, требуя колоссальных алиментов.
Бывший футболист направил экс-супруге требование, в котором потребовал, чтобы она вместе с их наследницей покинула дом. Отметим, что после развода Алиса Казьмина вместе с наследниками (у женщины есть еще двое детей от предыдущих отношений) жила в апартаментах Андрея Аршавина (правда, жилье оформлено на его мать).
Судя по вышеописанным событиям, можно представить, в каких отношениях сейчас находятся бывшие супруги. Говорят, нет ничего удивительного в том, что на празднике, организованном Алисой в честь дня рождения Есении, Андрея не было, передает "Экспресс газета". У себя на страничке в социальной сети "Инстаграм" Алиса Казьмина опубликовала фото новорожденной дочери и рассыпалась в пожеланиях.
Женщина нашла в себе силы, несмотря ни на что, поблагодарить бывшего мужа. "Спасибо тебе, Андрей, за дочку, она чудо, наше счастье. Ты подарил мне особенную дочь, может потому и Есеня (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась к Аршавину Казьмина. Подписчики присоединились к поздравлениям.
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