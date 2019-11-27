Бывшая жена Аршавина призналась в чувствах новому любовнику

Экс-супруга футболиста встречается с мужчиной, который воспитывает четверых детей. Алиса Казьмина уверяет, что лишь теперь обрела счастье.



Модель не спешит раскрывать имя возлюбленного, публикуя в своем "Инстаграме" лишь его инициалы – М.Б. Кроме того, она регулярно хвастается перед подписчиками подарками от него: шикарные букеты, ювелирные украшения.

В одном из последних постов Алиса Казьмина показала большой букет белых роз, подаренный избранником. "И сердце вновь горит и любит – оттого, что не любить оно не может. Я тебя тоже...", – призналась в чувствах к мужчине журналистка.

"Семья строится! Два свободных человека, и наконец, взрослый и сознательный", – приводит откровения Алисы Казьминой с фолловерами Starhit.ru. Она также сообщила, что у ее нового возлюбленного взрослые дети. "Две замужем уже", – отметила она.

Напомним, Алиса Казьмина и Андрей Аршавин оформили развод в июле этого года после трех лет брака. К сожалению поклонников, им так и не удалось сохранить теплые отношения. Модель признавалась, что не смогла обрести с футболистом гармонии в семье.

Алиса Казьмина рассталась с Аршавиным без сожаления, так как не раз уличала его в изменах. Последней каплей стал тот факт, что спортсмен встретил Новый год не в кругу семьи. Праздники он проводил в Санкт-Петербурге, отдыхая в стриптиз-клубе и флиртуя с девушками.