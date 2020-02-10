Журналисты заметили мужа Собчак в компании молодой любовницы

Некоторые источники сообщили, что режиссер был недавно замечен в компании молодой особы. Сначала многие были уверены, якобы мужчина скрывает отношения с любовницей, однако некоторое время назад пару заметили в одном из ресторанов Москвы. Они страстно обнимались, не стесняясь никого вокруг.
Девушкой Константина Богомолова называют продюсера Ирину Соснову. Как оказалось, они познакомились на съемках сериала "Содержанки", в котором, кстати, снялась и бывшая супруга режиссера Дарья Мороз. Да уж, видимо, любит мужчина непростые ситуации в амурных делах.
Есть все основания полагать, что чувства у Ксении и Константина вполне искренние. Хотя влюбленная блондинка может просто не замечать, что ее используют ради выгоды, сообщает "7 дней" со ссылкой на анонимные источники, приближенные к семье.
Стоит отметить, что Собчак много работает. Недавно стало известно, что бывшая кандидатка в президенты России получила эфирное время на федеральном канале. Девушка будет вести шоу "Док Ток". Также она активно продолжает работу над своим ютуб-каналом, строит загородный дом и воспитывает сына от предыдущего брака. Возможно, Ксении стоит освободить в своем плотном графике немного времени и на мужа.
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