"Буду ей носить передачки в женскую колонию": Кравец об аресте Водонаевой

Алену Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. Звезде шоу "Дом-2" грозит обвинение по статье 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", которая предполагает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы. Главная светская львица Москвы Алена Кравец считает, что скандалистка еще легко отделается в этом случае.

"Про то, что нет якобы оснований для возбуждения уголовного дела об экстремизме в отношении телеведущей и блогера Алены Водонаевой за публикацию в "Инстаграме" о демографии, представляющая ее интересы юрист Екатерина Гордон будет рассказывать в суде, а не в социальных сетях", – говорит Алена Кравец. Сама она целиком на стороне тех, кто написал на Водонаеву заявления в полицию.

"Она оскорбила народ моей страны, заявив, что "отчаявшиеся от нищеты россияне – быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, – начнут рожать ради этого миллиона", – возмущена Алена Кравец. – А когда на нее за это накинулись, решила называть народ, людей страны, в которой она живет и даже имеет возможность быть известной, не "быдлом", а "маргиналами". Так что теперь должна ответить за свои слова по всей строгости закона. А я в беде не брошу, буду ей носить передачки в женскую колонию – жалко ее, ведь приятельствовали прежде".



Напомним, по мнению Водонаевой, материнский капитал может стать "роковым для будущих поколений". И звезда шоу "Дом-2" считает, что люди будут брать кредиты, чтобы прокормиться.

Эта позиция звезды возмутила до глубины души не только Алену Кравец, но и простых россиян. Слесарь механосборочных работ Евгений Панкратов из Йошкар-Олы написал на Водонаеву заявление в полицию, объяснив свой поступок тем, что его оскорбило высказывание телеведущей о получающем материнский капитал "быдле".

Еще одно заявление на телезвезду по поводу того же поста написала жительница столичного района Некрасовка. Сейчас в полиции хотят объединить оба обращения в одно производство, а текст поста в "Инстаграме" отправят на лингвистическую экспертизу в Московский исследовательский центр.