Море крови: восстанавливающие невинность Кравец хирурги подрались перед операционной

Алена Кравец поставила целью восстановить девственную плеву и снова испытать радость потери невинности. Но главная светская львица Москвы и подумать не могла, что лучшие пластические хирурги страны подерутся за право сделать стежок на бархатистой красавице Алены.

Девственная плева – складка слизистой оболочки влагалища, которая располагается вблизи малых половых губ и закрывает вход во влагалище", – говорится в учебниках анатомии. Алена Кравец всерьез решила стать снова девочкой и сделать операцию в интимной зоне.

"Когда я написала про эту безумную затею на странице в социальной сети "Инстаграм", меня атаковали пластические хирурги с предложением сделать мне операцию бесплатно, – призналась Кравец. – Я ведь очень раскрученная медийная персона и любой клинике будет за счастье мое появление. Все будут гордиться, что колдовали над сокровищницей такого человека".

Говорят, что после такой операции при "первой брачной ночи" мужчина-завоеватель будет очень доволен своим подвигом. Пока же кровью пахнет перед операционной с Аленой Кравец – хирурги сцепились в надежде делать операцию. "Они дерутся за то, чтобы заштопать меня потуже", – смеется Алена. Хотя сама она склонна доверять Сергею Блохину.

Напомним, восстановление девственности – модная у звезд операция. Так бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Кочервей недавно тоже решилась на гименопластику. "Все болит, заживать будет около недели только. Сейчас у меня ощущение тугости и боли, зато я опять девственница", – радуется бывшая стриптизерша.