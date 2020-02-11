Обколотую Кошкину сняли в центре Москвы

Только самые близкие знают, что юное холеное тело Кошкиной украшено татуировками. Причем находятся они в таких сокровенных местах, что не сразу и увидишь. Например, спина красавицы украшена короной с надписью на латыни Vas – magnum... В таком виде ее и сняли в центре Москвы на кинопремии "Золотой орел".
"Девять лет назад в моей жизни случились определенные события, после которых я сделала эту татуировку, – призналась Кошкина "Дни.ру". – Но не буду уточнять, в честь мужчины или нет я украсила так свое тело".
"Сначала я наколола корону, а через какое-то время добавила и надпись на латыни, но ее значение говорить не хочу – это очень личное, сами догадайтесь", – белозубо улыбнулась Яна.
Она добавила, что пока украсила наколкой только лопатки, но не исключает возможности сделать татушку еще где-то. "Все будет зависеть от настроения и жизненных событий", – пояснила Яна Кошкина.
Напомним, что тела многих звезд щедро украшены наколками – они есть у Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной, Маши Вебер, Анастасии Волочковой, Сергея Полунина. Для артистов это один из способ самовыражения и привлечения к себе внимания.
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