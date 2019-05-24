Кошкина проговорилась о романе с известным спортсменом

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Пятница 24 мая
Лента новостей
17:54
Знаменитый хоккеист скончался в возрасте 62 лет
17:26
Известного рэпера избили в столичном клубе
16:54
Жительницу Москвы зарезали из-за ревности
16:27
Путин поставил на место распустившего язык Зеленского
16:04
В омской школе на детей рухнул потолок
15:44
Объявлено о вхождении Украины в состав России
15:42
В Пулково пенсионерка упала с трапа
15:39
Названы смертельные сигареты
15:28
В Башкирии водитель иномарки сбил ребенка
14:57
Старый друг публично плюнул в лицо истерящему Лукашенко
14:57
"Пьяный в дым": Порошенко пережил очередное унижение
14:51
"Сами прикормили": обнаглевшая лиса забрала шашлык у отдыхающих
14:47
Как Пугачева и дети живут после расставания с Галкиным
14:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 мая 2019 года
14:19
Слезы на глазах: у Терезы Мэй после отставки сдали нервы
14:16
"Будь мужиком!": Кравец в ужасе от устроенной любовником Началовой вакханалии
14:08
Звезда Голливуда раскрыла детали страшной аварии
14:01
Плохая примета: досадный инцидент на свадьбе Потапа и Насти Каменских
13:50
"Кто хочет жить, поднимите руки": дебош пассажира на борту самолета попал на видео
13:49
Большинство глав регионов пойдут на выборы от "Единой России"
13:22
"Хотела как лучше": Мэй официально объявила об уходе
13:10
Морские ворота Ямала: компания Руслана Байсарова построила порт Сабетта
13:07
Знаменитый историк скончалась в Москве
12:34
Малышева отреагировала на слова расплакавшейся Рудковской
12:30
Сладкая парочка: вскрылась тайная связь Тимошенко с женатым Зеленским
12:30
БДСМ-выпускной в российской школе закончился громким скандалом
12:10
Доказана подлинность "Тайного Евангелия от Марка"
11:44
Гардероб Путина разобрали по ниточкам
11:39
Традиции Венских балов возродили в Москве
11:35
В небе над Уралом произошел инцидент с самолетом Superjet
11:27
Ослепительный Киркоров резко помолодел
11:22
"Никто не навестил": Малахов объявил о госпитализации Дорониной
11:15
Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
11:14
Хамоватый Зеленский публично унизил наивных украинцев
11:11
Шаурма способствует активному похудению
10:48
Плюнувший на Россию после воскрешения Скрипаль довел украинцев до экстаза
10:37
Заявление Цымбалюк-Романовской о ребенке от известного певца
09:58
"Я уничтожу твою жизнь": обворованный Панин впал в ярость
09:57
Новая потеря в семье Жанны Фриске
09:54
В Москве вор вынес из ТЦ 4 миллиона
09:17
Жизнь москвичей перевернулась с ног на голову после аварии в метро
09:09
Жителей Москвы предостерегли от агрессивных ворон
08:51
Главные события Москвы
08:26
Лобода отказалась сниматься в новом финале шоу "Голос.Дети" после жуткого скандала
08:16
Россиян предупредили о катастрофическом росте цен
08:15
Покой Сергея Жукова нарушила жуткая поножовщина
07:33
Шокирующие подробности позорного пленения украинских военных в Донбассе
06:30
Злопамятный Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса
06:15
Раскрывший главные тайны Лазарев рассказал о плате за успех
04:15
Настю Каменских заподозрили в беременности после внезапной свадьбы
02:18
Известная модель поразила снимком без макияжа
00:14
"Наехавший" на Собчак Виторган заглаживает вину
23:03
Устроивших мракобесие на могиле Началовой отправляют в психушку
22:38
"Тупой, как камень": Трамп разнес бывшего госсекретаря за слова о Путине
22:03
Стало известно о слежке британцев за отравленным Скрипалем
21:17
Три поезда московского метро застряли в тоннеле на серой ветке
21:16
"Баба Яга и ее план": Рудковскую распекли за роман с Биланом
20:27
Украина восстала против самодура Зеленского
19:56
"Смотреть не на что": на оголившуюся Гагарину накинулись за подражание Орейро
19:48
Лукашенко врезали за безумное транжирство
19:46
Дебошир развернул самолет в Москву и умер на борту
19:34
Лидер "Нашего Измайлова" Николай Табашников: Вернисаж сносить не будут
19:16
Юлия Пересильд призналась в немыслимом
18:29
Откуда денежки?: журналисты заподозрили Навального в огромных тратах на отдых
18:25
"Пипирку сунул в другую": Рапунцель из шоу "Дом-2" поймала мужа на подлой измене
18:25
В Чехове прохожие подняли машину для спасения придавленного байкера
18:06
Уязвленная Рудковская сорвалась из-за критики
17:20
Борисов показал секретные кадры со свадьбы дочери Серова
17:18
Галантный Путин с роскошным букетом восхитил россиян
17:12
Ветреный Зеленский отказался от переговоров с Россией
17:11
В праймериз "ЕР" поучаствует липецкий врио губернатора Артамонов
16:52
"Сладкая булочка": Водонаева накинулась на дочь Кудрявцевой
16:43
Видео с попавшей в секту Ходченковой шокировало народ
16:23
Закрытие Крымского моста: объявлено о серьезных проблемах с переправой
16:19
ГК "КОРТРОС" расширил Headliner за пределы Москвы
16:14
Валерию не позвали на свадьбу Потапа и Насти Каменских
15:55
"Неслабая натура": Цымбалюк-Романовская восхитила народ
15:54
Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
15:54
Поджавший хвост Соловьев оправдался за отказ ответить за свои слова
15:47
"Пытался пробиться": прервавший молчание Скрипаль сделал неожиданное заявление
15:39
Навка выставила напоказ голую грудь в Каннах
15:34
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
15:21
Раскрыта хитрая тактика Меган Маркл по приручению принца Гарри
15:17
"Салат из капусты": модель убила наповал новым нарядом
14:47
"Копия папы!": народ умиляется дочке Максима Галкина
14:39
Развеян миф о похудении
14:34
Сияющая Кожевникова прошлась по красной дорожке с другим мужчиной
14:21
В Сергиевом Посаде пьяный священник устроил поножовщину
14:19
"ЕР" предложила улучшить программу "Земский учитель"
14:00
Облитая помоями Собчак вспомнила о Виторгане
13:54
"Ты обалдела, что ли!": Сябитова приструнила разошедшуюся Гузееву
13:49
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
13:31
Модель продает "обнаженные" снимки богатым ради благотворительности
13:24
В Думе поддержали идею Турчака об упрощении декларирования для сельских депутатов
13:17
Ведущий ток-шоу послал "в жопу" оппонента в прямом эфире
13:16
Сын странно отреагировал на новость о реанимации известного певца
13:16
В Подмосковье две женщины устроили драку из-за качелей
13:09
Володин: Дума дополнительно обсудит льготный энерготариф для Забайкалья
12:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 мая 2019 года
12:54
"Хочешь достичь просветления?": Медведева пустилась во все тяжкие
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Традиции Венских балов возродили в Москве
Шаурма способствует активному похудению
Warwick Brussels: солидный красавец в самом сердце бельгийской столицы
Фриске и Началова: кто из молодых артистов уйдет следующим
"Это нечестно": Пересильд удивила признанием о Пугачевой
"Они выросли?": Тодоренко показала свои аппетитные формы
Шоу-бизнес

Кошкина проговорилась о романе с известным спортсменом

Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official
Актриса Яна Кошкина выложила в на своей странице в Instagram выложила новое фото. Кадр очень заинтриговал ярых поклонников.
прочитано 266 раз

На снимке девушка сидит в своей машине, а на ее безымянном пальце красуется обручально кольцо с бриллиантами. Кошкина не написала ни слова про ювелирное украшение, лишь отметила салон, в котором сделала маникюр.

ПО ТЕМЕ

Обожающая экстремальный секс Кошкина проболталась о связи с кассиром

Пышногрудая Кошкина рассказала о соблазнении Галкина

 Яна Кошкина

Яна Кошкина актриса, ведущая, певица

Также под фото она поделилась, что из-за пробок весь день опаздывает по делам. Но отмечает, что успела на главное событие – хоккей. Она передает слова поддержки всем спортсменам, но выделяет одного самого особенного.

"Мой главный спортсмен, не подведи!", -заинтриговала фанатов Кошкина.

Под фото сразу де начались горячие обсуждения. Подписчики начали гадать, кого же актриса имеет ввиду. Были разные варианты: и Овечкин, и Капризов, и даже Ковальчук. Но девушка на провокации не поддалась и ни на сантиметр не приоткрыла завесу тайны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official)


Известно, ранее актриса встречалась со взрослым мужчиной. У него была роскошная яхта, куда Кошкина приезжала после работы.

Автор: Екатерина Плискина24 мая 2019, 17:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пышногрудая 27-летняя Кошкина соблазнила 68-летнего Ричарда Гира

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Новый Майдан: против Зеленского плетут заговор
Опозоренный Порошенко подложил свинью Зеленскому
Обнаглевший Лукашенко закатил скандал из-за России
"Непозволительная ошибка": крымские татары требуют извинений от Киева

Шоу-бизнес

"Мучение и одиночество": Боярский высказался о судьбе дочери
Взявшуюся за бутылку Бузову обвинили в показухе
"У нас первая любовь": Киркоров сделал важное заявление
"Куда ты тявкаешь": Водонаева огрела болтающую лишнее Дакоту

Проишествия

Кошмар в Италии: россияне разбились в страшном ДТП (видео)
Подручные США обстреляли ракетами россиян
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Шоу-бизнес

Рядом с мамой: Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище

Такова воля актрисы
Шоу-бизнес

Мама одобрила: Корчевников сделал предложение Чеховой прямо на съемках

Шоумен давно положил глаз на светскую львицу
Шоу-бизнес

"У нас первая любовь": Киркоров сделал важное заявление

У дочери артиста появился поклонник
Шоу-бизнес

Малышева отреагировала на слова расплакавшейся Рудковской

Музыкальный продюсер не сдержала эмоций

Гороскоп

Ушлого Лукашенко вывели на чистую воду
Семья Фриске не сможет засадить Шепелева
Гороскоп на неделю
Родственники Алентовой загоняют актрису в гроб

Фоторепортажи

Ослепительный Киркоров резко помолодел
Сияющая Кожевникова прошлась по красной дорожке с другим мужчиной
Модель продает "обнаженные" снимки богатым ради благотворительности
В сети набирает обороты отвратительный флешмоб Ugly faces

Спорт

Загитова получила страшный удар в день рождения
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
Шестилетний мальчик решил побить рекорд по отжиманию (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru