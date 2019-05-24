Кошкина проговорилась о романе с известным спортсменом
На снимке девушка сидит в своей машине, а на ее безымянном пальце красуется обручально кольцо с бриллиантами. Кошкина не написала ни слова про ювелирное украшение, лишь отметила салон, в котором сделала маникюр.
Также под фото она поделилась, что из-за пробок весь день опаздывает по делам. Но отмечает, что успела на главное событие – хоккей. Она передает слова поддержки всем спортсменам, но выделяет одного самого особенного.
"Мой главный спортсмен, не подведи!", -заинтриговала фанатов Кошкина.
Под фото сразу де начались горячие обсуждения. Подписчики начали гадать, кого же актриса имеет ввиду. Были разные варианты: и Овечкин, и Капризов, и даже Ковальчук. Но девушка на провокации не поддалась и ни на сантиметр не приоткрыла завесу тайны.
Известно, ранее актриса встречалась со взрослым мужчиной. У него была роскошная яхта, куда Кошкина приезжала после работы.
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