Пышногрудая Кошкина сбежала от жениха накануне свадьбы

"У меня очень большие требования к мужчинам, – улыбается Кошкина. – Тут важна и внешность, и чтобы доход был не ниже моего. Часто меня зовут замуж, но я вспоминаю свой неудачный опыт с женитьбой в молодости".
"Мне тогда было 20 лет и я была полна иллюзий, – вспоминает Кошкина. – Но накануне свадьбы у меня что-то перемкнуло. Мы с избранником, который был чуть старше, уже летели на Сейшелы, где должно было состояться свадебное торжество, куда уже съезжались гости. И в самолете на высоте 10 тысяч метров от земли я поняла, что это не мой мужчина и приняла решение отменить свадьбу. Хотя мы несколько лет жили вместе. Отдала ему кольцо, потому что очень честная по своей природе"
"Отдых был сорван, свадьба тоже, торжественную церемонию отменили, – продолжает Кошкина. – Мы больше с тех пор не общались, но я слышала, что у него сегодня в жизни все хорошо в итоге. Но я ни капельки о том смелом поступке, поскольку иначе бы не стала той, кем являюсь сегодня, не добилась бы многого в жизни, в профессии. Думала об этом много раз и убеждалась, что тогда внутреннее чутье меня не подвело, что все сделал правильно".
"С тех пор я много думала о свадьбе, но так, чтобы все уже было организовано, чтобы собрались гости, такого больше не было, – улыбается Яна. – Под венец меня, конечно, звали и после того случая, но я пока понимаю, что не мое. И отказываюсь от брака".
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