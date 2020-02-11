Рассказавший об отцовстве сын-фрик Яковлевой разрезал себе язык

Единственный сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных продолжает эпатировать общественность. На сей раз мужчина показал, что сделал со своим языком.

Денис Шальных полностью оправдывает свою фамилию – шалит изо всех сил. Наколов тело татуировками и покалечив шрамированием, сын звезды фильмов "Интердевочка" и "Каменская" взялся за отдельные его части. Денис показал, как разрезал себе язык. Сам процесс, к счастью, он решил не демонстрировать, а вот полученный результат предъявил многочисленным подписчикам.

"Транслирую накипь повседневности, чтобы отвлекаться от гипервентиляции 😺Транслирую накипь повседневности и вопли о сериках с кино и тд. Моментально получаю все ответы, когда задаюсь вопросами. Просто суть состояний, в которых я задаюсь вопросами, и является самым наглядным ответом на вопрос "зачем?"🐀(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – сообщил Денис Шальных в сопровождении к леденящему кровь фото.

Интересно, что подписчики его официальной странички в социальной сети "Инстаграм" не смогли поделиться своими впечатлениями, потому что он закрыл комментарии к публикациям.

Ранее Денис Шальных, который обычно не мелькает на телевидении, снялся в программе "Звезды сошлись" на НТВ, где дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что якобы много лет страдает от психологического и даже физического насилия со стороны именитой родственницы. Шальных рассказал о своих отношениях с родителями, признавшись, что у них тоже общение было проблемным, но после того, как он съехал, отношения сразу наладились.

Ведущий шоу Оскар Кучера поинтересовался у Дениса Шальных, есть ли у него дети. Тот откровенно высказал свою точку зрения относительно рождения ребенка. "Детей пока нет. Я считаю, что нормально становиться отцом тогда, когда в себе это чувствуешь. В голове главное, чтобы не было бардака", – высказался сын Елены Яковлевой.