"Это полный провал": Пугачева неожиданно отреагировала на оскорбления

Алла Пугачева начала сотрудничество с поэтом Александром Дементьевым. Примадонна даже представить себе не могла, чем эта совместная работа для нее обернется.

На своем юбилейном концерте, который состоялся в апреле прошлого года в Кремле, Алла Пугачева исполнила песню "На коне", автором которой является молодой Александр Дементьев. В интервью он рассказал, что лишь через полгода Примадонна отреагировала на присланную им на ее почту композицию вопросом, не продана ли она. Тот ответил, что нет.

Тогда артистка спросила, за сколько может ее купить. Поэт, у которого на тот момент были проблемы с деньгами, запросил 150 тысяч. Примадонна направила ему договор, в котором, помимо прочего, обговаривалось, что он продает песню вместе со своими авторскими правами. Стесненный с средствах Дементьев подписал бумаги.

Сначала у него заболела мать, потом отец, и поэту снова понадобились деньги. Тогда он на своем ютуб-канале стал осыпать Аллу Пугачеву оскорблениями, мол, спела его произведение, а он не получил авторские отчисления, поскольку был вынужден отказаться от своих прав.

Теперь же оказалось, что Примадонна перечислила ему денежные средства, но он об этом узнал лишь сейчас. Александр Дементьев записал видео, в котором признал свою ошибку. "Хочу сказать по поводу Пугачевой Аллы Борисовны. Я снова убедился, что это очень адекватный человек. Я действительно ошибся. Это полный провал", – объявил автор.

Отчисления пришли еще несколько месяцев назад. По словам Дементьева, эта сумма ему очень помогла. "Да, несмотря на то, что договор у нас с Аллой Борисовной так заключен, что она могла бы не платить мне авторские, деньги мне были перечислены. Я считаю, что это справедливо", – заявил поэт, признавшись, что "безумно благодарен" Примадонне.

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