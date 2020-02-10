"Случайность": любящему зажиточных женщин Прохору Шаляпину дали под дых

Не секрет, что артист в основном встречался с зажиточными дамами. Сейчас Прохор Шаляпин встречается с миллионершей из Канады.
Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала эту информацию. "Мне это, если честно, неинтересно. Я не смотрю и не слежу за ним", – цитирует экс-избранницу музыканта Teleprogramma.pro.
На вопрос, случайно или нет, что в жизни Прохора Шаляпина встречаются в основном богатые женщины, пианистка ответила с долей сарказма. "Прохор сам по себе случайность. Ну, вот как-то так я его представляю себе", – заключила Цымбалюк-Романовская.
В настоящее время исполнитель отдыхает с новой пассией. Их несколько раз видели в Лос-Анджелесе, где парочка обедала в дорогих ресторанах. По слухам, все счета за Прохора Шаляпина оплачивает его богатая спутница.
В свою очередь Прохор Шаляпинсообщил, что сейчас находится в отпуске на Маврикии. О новой возлюбленной он пока не желает распространяться.
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