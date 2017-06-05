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Июнь 5, 2017
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Сергей Зверев побил королеву красоты

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Самые красивые замужние девушки России собрались в Москве, чтобы побороться за корону в конкурсе "Миссис Россия-Вселенная 2017". Победительницей стала представительница Санкт-Петербурга Алиона Хильт. Теперь именно она представит Россию на международных конкурсах красоты в августе в Америке и в сентябре в Великобритании. Среди членов жюри оказался известный стилист Сергей Зверев, сидящий за судейским столом в такой короне, которая могла поспорить красотой с короной победительницы. По словам злопыхателей, Сергей не только головным убором, но и внешностью побил королеву красоты.

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