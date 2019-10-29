Сергей Зверев стал жертвой лживых организаторов конкурсов красоты

Знаменитый стилист предупредил своих подписчиц в "Инстаграме" о мошенниках. Сергей Зверев рассказал, что недобросовестные устроители бьюти-конкурсов заманивают девушек его присутствием в жюри.

Стилист заявил, что в ближайшее время я не буду участвовать на конкурсах красоты. "Если вам говорят, что я буду в жюри или награждать – это вас разводят!", – заявил Сергей Зверев в своем посте.

Он отметил, что, если решит посетить подобное мероприятие, то обязательно проанонсирует свой визит на официальных страницах в соцсети. Остальную же информацию об участии звезды где-либо следует считать обманом. "А вас обманывали организаторы конкурсов красоты??? Напишите, на каких конкурсах?", – поинтересовался стилист у поклонниц.

Помощница Сергея Зверева Светлана пояснила, что в последнее время часто бывают случаи, когда мероприятия, на которых он когда-то появлялся, продолжают использовать фото с ним. При этом они обещают, что знаменитость снова там появится, сообщает Teleprogramma.pro.

Позже лживые организаторы могут извиниться: якобы, стилист по каким-то причинам не смог приехать. При этом Сергею Звереву даже не приходят приглашения от организаторов этих мероприятий.

"А потом Сергею пишут обиженные участницы, которым обещали, что он обязательно будет участвовать. Они жалуются, что и на конкурс пошли только ради него, и регистрационный взнос платили, а он, видите ли, не пришел", – поделилась помощница Сергея Зверева. Она отметила, что девушкам хочется, чтобы именно он одел корону на голову победительнице. "Это же память на всю жизнь", – заключила Светлана.