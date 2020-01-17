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Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева решил окончательно порвать с отцом

Сергей Зверев с сыном. Фото: Дни.ру
Сын Сергея Зверева немало кровушки выпил у отца. Бесконечные скандалы вокруг их семьи закончились тем, что звездный наследник собрался отсудить квартиру у родителя.
прочитано 920 раз

Когда Зверев-младший узнал, что отец не является его биологическим родителем, изъявил желание найти родственников. Шоумен отказался ему в этом помогать.

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Тогда сын выдвинул отцу ультиматум. "Если папа не будет помогать, мы отсудим у него квартиру!" – заявил неблагодарный молодой человек.

Даже громкие угрозы не заставили Сергея принимать участие в поисках настоящей родни наследника. Они с сыном перестали контактировать. 

Недавно Зверев-младший признался, что с отцом до сих пор не наладил отношения. Они не созваниваются и не видятся.

"Я решил, что нервы дороже, не пойду ни в какой суд, еще на юристов деньги тратить", – заявил Сережа.

Многие считают Зверева-младшего неблагодарным ребенком. Ведь Сергей обеспечил ему счастливое детство, заботился и растил как свое собственное дитя. И какая разница, являются ли они родными по крови.

К слову, квартирный вопрос – это единственное, что связывало отца и сына в последние годы. Судя по всему, шансов на возобновление общения у них почти нет. Тем не менее, поклонники искренне верят, что все еще образумится, и звездная семья воссоединится. 

17 января 2020, 13:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие образы Сергея Зверева

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Дурачок, сопьётся.
Гость
Ответить
Извращенец исковеркал парню жизнь.
Наигрался, натешился и выкинул, когда мальчонка подрос.
Гость
Ответить
набаловал...вот и получил..
1

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