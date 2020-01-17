Сын Сергея Зверева решил окончательно порвать с отцом

Когда Зверев-младший узнал, что отец не является его биологическим родителем, изъявил желание найти родственников. Шоумен отказался ему в этом помогать.
Тогда сын выдвинул отцу ультиматум. "Если папа не будет помогать, мы отсудим у него квартиру!" – заявил неблагодарный молодой человек.
Даже громкие угрозы не заставили Сергея принимать участие в поисках настоящей родни наследника. Они с сыном перестали контактировать.
Недавно Зверев-младший признался, что с отцом до сих пор не наладил отношения. Они не созваниваются и не видятся.
"Я решил, что нервы дороже, не пойду ни в какой суд, еще на юристов деньги тратить", – заявил Сережа.
Многие считают Зверева-младшего неблагодарным ребенком. Ведь Сергей обеспечил ему счастливое детство, заботился и растил как свое собственное дитя. И какая разница, являются ли они родными по крови.
К слову, квартирный вопрос – это единственное, что связывало отца и сына в последние годы. Судя по всему, шансов на возобновление общения у них почти нет. Тем не менее, поклонники искренне верят, что все еще образумится, и звездная семья воссоединится.
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