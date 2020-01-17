Кравец без парика перепутали с Заворотнюк (фото)

"От рождения у меня были русые с золотистым отливом волосы, – призналась Алена Кравец. – Но со временем они у меня потемнели и стали каштановыми. В юности, лет в 16, меня подруга покрасила в черный цвет, я год ходила жгучей брюнеткой, потом вернулась к естественному цвету".
Многие артисты носят парики – одни скрывают негустые волосы и просто плешь, другие не хотят портить собственные волосы – артистам для ролей и образов приходится часто менять цвет и длину волос, выпрямлять или завивать их. Никакая шевелюра не выдержит подобного.
"Впервые парик я надела лишь пару лет назад, мне порекомендовали известные стилисты, мол, так ходит весь Голливуд – признается Алена. – И так получилось красиво, так органично, что с тех пор меня мало кто видел без него. Кстати, все думают что та же Мэрилин Монро была блондинкой, а она лишь всю жизнь красила волосы".
Алена уточнила, что роскошную конструкцию на голове правильно называть "система волос". Она легкая и незаметно крепится к родным локонам. Но при этом как меняет человека, какой сексуальности ему добавляет!..
Показала Алена и то, как выглядит без парика. Оказалось, что на голове у нее темные вьющиеся волосы, и она с ними просто красавица. С определенного ракурса ее даже можно перепутать со старшей дочерью актрисы Анастасии Заворотнюк Анной. Хотя Алена немного старше.
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