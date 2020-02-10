Избитая бывшим мужем Наталья Штурм обнародовала жуткие фото

Певица впервые показала откровенные кадры последствий побоев. На личной странице в "Инстаграм" Наталья Штурм опубликовала несколько снимков из "прошлой жизни".

Недавно выяснилось, что знаменитость 90-х много лет жила в страхе – женщину неоднократно бил муж. Также он постоянно оказывал на нее психологическое давление. В своем микроблоге она опять подняла тему насилия, и на этот раз предоставила фотодоказательства.

На снимках – домашний архив. Все начинается со счастливых кадров Натальи Штурм и Игоря Павлова из путешествий и со свадьбы. Завершает подборку портрет растрепанной женщины с синяком под глазом и потухшим взглядом.

"Я никому не показывала эти фото, только в милиции, где они дружно смеялись и с удовольствием брали взятки от мужа", – цитирует Наталью издание "Вокруг ТВ". Сначала поклонники даже не поверили, что на снимке изображена звезда 90-х. Но певица подтвердила, что это именно она, и уточнила: причиной всему стала алкогольная зависимость супруга. В посте женщина анонсировала мероприятие, на котором обсудят закон о профилактике семейно-бытового насилия.

Напомним, что брак с Игорем Павловым стал вторым для Натальи Штурм. Она родила мужчине сына Арсения. Но, видимо, даже маленький ребенок рядом не мешал ему истязать жену. Союз распался более 15 лет назад, после развода Павлов неоднократно подавал на Штурм в суд, а сейчас скрывает мальчика от матери и препятствует их общению.