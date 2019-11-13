Обнажившаяся Наталья Штурм заткнула грязные рты

На новых фото 53-летняя исполнительница предстала в бикини в сине-белую полоску. Горячий кадр был сделан в поселке Негрил на Ямайке. Судя по всему, звезда устала от нападок хейтеров, критикующих ее фигуру и кожу.
"Так где у меня жировые складки?" – язвительно поинтересовалась артистка. Однако злопыхателей ее ирония не успокоила, а только дала лишний повод указать на изъяны: "Везде, мадам, везде", "На животе", "Сзади", "В мозгах, дорогая!"
"Зачем кому-то что-то доказывать? Главное – нравиться себе самой!" – отметила недоумевающая подписчица.
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