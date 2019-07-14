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Полуголая Наталья Штурм впервые показала внука

Пару месяцев назад Наталья Штурм поделилась радостным событием, что она, наконец, стала бабушкой. На днях она впервые показала новорожденного внука.
прочитано 645 раз

На снимке исполнительница стоит в одних трусах и солнцезащитных очках, а на руках у нее маленький карапуз. Там же представлена серия кадров и видео, где запечатлено лицо малыша крупным планом. "Даниэлю сегодня два месяца+11 дней", – подписала пост новоиспеченная бабушка.

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Наталья Юрьевна Штурм Певица

Это фото растопило сердца поклонников артистки. "Боже, какой невероятно красивый ребенок", "Какой проницательный взгляд у вашего красавца!", "Хорошенький мальчик, глазки выразительные, взгляд умный, просто солнышко сладкое!", "Прикольный мужичок! Дай Бог здоровья ему и счастливой жизни!", "Что за крохотная прелесть", "Какое очарование! Ваша порода однозначно!", – восхищались фанаты.

"Младенец с картин Леонардо и Рафаэля! Он идеален!", – отметила восторженная подписчица. 

Некоторые  не одобрили поступок Натальи, мол небезопасно показывать ребенка, когда он еще совсем крохотный. "Нельзя таких маленьких деток выставлять напоказ! На вас разные люди подписаны, сколько недоброжелателей. Это того не стоит!", – предостерегла пользователь Сети.

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Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)

Отметим, что до сих пор неизвестно, кто же стал отцом малыша. "Папа иностранец? Чувствуется, импортный ребенок", – высказался фолловер. 

Автор: Екатерина Плискина14 июля 2019, 11:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голая Штурм доводит до тошноты

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да уж ... бабка ещё та... зачем в трусах фотографироваться с ребёнком?!?
1

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