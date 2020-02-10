"Мы так тебя ждали!": счастливые Агутин и Варум показали ребенка

Анжелика Варум и Леонид Агутин принимают поздравления от коллег и многочисленных поклонников. В семье популярных артистов радость.

Леонид Агутин и Анжелика Варум считаются одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Артисты сумели достойно перенести скандал, который несколько лет назад разгорелся в СМИ. Тогда появилась информация об измене певца, которого сняли с некой женщиной. Сообщалось, что после их интима Анжелика Варум собрала вещи и уехала от мужа. К счастью, спустя время паре удалось восстановить пошатнувшееся доверие и мир в семье.

А теперь пара отмечает важную дату – рождение их единственной дочери Елизаветы. Наследнице артистов исполнился 21 год. С малых лет она проживает в Америке, где у Агутина и Варум есть собственные апартаменты.

В честь радостного события певец, опубликовав фотографию именинницы, посвятил ей трогательные стихи. В них он кратко изложил жизненный путь Лизы, начиная с рождения и до настоящего времени. "Все так, как должно, как придуманно это. И я, каждый год, в этот день, как вначале, Тебе говорю, моя Елизавета: "О, Господи! Дочка, мы так тебя ждали!" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написал счастливый Леонид Агутин.

А вот Анжелика Варум решила ограничиться поздравлениями в прозе. "Будь здорова! Будь благополучна! Никогда не сдавайся и не изменяй себе! Цени свой талант и свой интеллект! Учись и преумножай знания! Трудись! Как показывает практика, именно в этом заключена самая мощная энергия! Пусть все задуманное воплощается тобой в жизнь и приносит радость и счастье! Пусть тебя окружают талантливые, умные, преданные и любящие тебя друзья. Пусть ТОТ, кто тебя хранит, никогда тебя не покидает!" – пожелала певица.

Именитых родителей поздравили и одарили добрыми словами автор-песенник Игорь Николаев, композитор Игорь Крутой, певицы Лолита Милявская и Светлана Светикова, актриса Алена Хмельницкая и многие другие.