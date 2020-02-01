Мать откровенно рассказала о тяжелом периоде в жизни Тимати

По словам родительницы музыканта, тема развода является для нее очень болезненной и сложной. Она хорошо помнит, как переживали этот период ее дети – Тимур и Артем.
"Старшему было 9,5 лет, второму – шесть. Казалось, что младший еще маленький, и я не очень за него беспокоилась, а оказалось совсем наоборот. Он переживал тяжелее и глубже...", – поделилась Симона.
Тем не менее, их отец смог найти в тот момент нужные слова. Папа объяснил наследникам, что навсегда останется для них поддержкой и опорой.
"Но маленьким детям это трудно понять... Им страшно потерять и маму, и папу! Они боятся остаться без любви. Дети часто начинают говорить родителям нелицеприятные вещи, и вот тут родители должны проявить свою зрелость. Нельзя обижаться на малышей, они просто защищаются и, фигурально выражаясь, просят помощи. Необходимо уверенно говорить о своей любви, чтобы другой мысли не возникало", – отметила мать Тимати.
По словам Симоны, новые тети и дяди своим появлением не смогут заменить маму и папу. В лучшем случае они могут стать лишь друзьями малышам.
"Нельзя свою ревность и боль по несостоявшейся семье переносить на ребенка! Знаю, о чем говорю, так как сама ревновала очень... Оба родителя должны работать над тем, чтобы ребенок пережил развод с минимальными психологическим травмами, а для этого нужно просто на время перестать себя жалеть и начать думать о том, что чувствуют дети. Мы взрослые и этим сильны, а малышам необходимо наше понимание, любовь и поддержка...", – высказалась мать Тимати.
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