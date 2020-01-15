"Мы это сделаем прямо сейчас": возлюбленная рэпера Тимати заявила о расставании

Модель разместила у себя в "Инстаграм" видео с рэпером Тимати. Ролик она снабдила неоднозначным текстом. "Сложно расставаться, но мы это сделаем прямо сейчас", – написала она.
Молодая мать уточнила, что речь идет о конкурсе и деньгах, которые получит победитель. "Мы расстаемся с тремя миллионами рублей!" – пояснила девушка.
Ее фраза вызвала возмущение у подписчиков. Они сочли, что ужасно разбрасываться такими словами ради рекламы и конкурсов. "Как не стыдно! Зачем намекать на развод, чтобы привлечь внимание?" – возмутился одни из фолловеров.
Отметим, модель предпочитает скрывать от общественности своего сына Ратмира. Как писали "Дни.ру", ранее возлюбленная рэпера Тимати впервые показала его лицо. Малыш на фото представлен в профиль. Но даже по этому кадру видны формирующиеся черты.
Снимок был сделан на побережье Тихого океана, куда Решетова с ребенком и рэпером Тимати отправились отдохнуть. В своем микроблоге модель делилась и другими фото и видео с совместного отдыха в теплых краях.
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