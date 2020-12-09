Ефремов обратился к младшему сыну убитого им Захарова: Я не могу простить себя

О весточке с зоны сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинкий. Как отметил юрист, подопечный передал ему письмо, написанное Михаилом Ефремовым. По словам правозащитника, актер в привычной ему манере просит прощения и раскаивается в содеянном. Адвокат не уверен в тактике артиста, так как считает, что жаловаться на свои переживания парню, которого лишил отца, идея не очень хорошая.
В руки журналистов попал отрывок письма, которое отправил Михаил Ефремов Валерию Захарову. "Конечно, я каждый день молюсь за упокой души Сергея. Я не могу себя простить: за то, что по моей вине погиб хороший мужик, за то, что я доставил много горя его родным, близким, друзьям, знакомым. Прошу вас, простите меня", – пишет артист.
Также в своем обращении актер заявил, что понимает, какого это – потерять отца, ведь его папы нет в живых уже 20 лет. По словам заключенного, в этот момент обычно рушится все, так как уходит человек, на которого можно было положиться.
Напомним, авария случилась 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов, будучи в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу, сидя за рулем своего внедорожника. Машина врезалась в грузовик курьерской службы. Водитель автомобиля погиб от полученных травм.
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