Ефремов обратился к младшему сыну убитого им Захарова: Я не могу простить себя

Михаил Ефремов летом этого года совершил смертельное ДТП в центре Москвы. Суд назначил актеру семь с половиной лет тюрьмы, наказание он отбывает в ИК-4 в Белгородской области. Сидя за решеткой, артист пишет письма, одно из них недавно получил младший сын погибшего по вине звезды Сергея Захарова.

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