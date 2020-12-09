Пятилетний сын довел Преснякова и Подольскую до истерики: Нас трясло, слезы текли

Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают двоих сыновей. Накануне пятилетний Артемий впервые вышел на сцену вместе с однокурсниками по школе танцев – родители были в восторге!

В личном блоге артистка опубликовала трогательный пост, сообщив, что теперь еще лучше понимает свою маму. Мальчик участвовал в отчетном концерте балета "Тодес" Аллы Духовой. Ребенок проявил себя очень хорошо. Пятилетний Тема не забыл ни одного движения, не растерялся и вел себя крайне артистично – настоящий сын своих родителей.

По словам Натальи Подольской, они с Владимиром Пресняковым натурально бились в истерике во время выступления сына. "Просто рыдали от эмоций. Оба. И он, и я! Нас трясло, слезы текли!" – поделилась певицы. Звезда поблагодарила небеса за счастье быть родителями.

Поклонники поддержали семью, отметив, что Артемий отлично выступил. "Какой талантливый Тимоха👏Харизма! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "По другому и быть не может! У талантливых и любящих родителей рождаются такие же детки!", "Ура! Молдец, Тема. С дебютом на сцене! поздравления родителям", "Какой он у Вас клевый и зажигательный!!! Крутой мальчишка", – написали в комментариях.

Напомним, в конце октября Наталья Подольская подарила Владимиру Преснякову третьего сына. Для артистки ребенок стал вторым. Пара решила назвать мальчика Иваном.