Сбежала из дома: Подольская спихнула домашние дела на прислугу

В Сети разгорелся скандал из-за того, что Наталья Подольская прибегает к услугам няни и сваливает на нее всю домашнюю работу. Однако певица поспешила опровергнуть эти домыслы. Она уверила, что ей помогает не только нянечка, но и любимый муж, а также сестра Юлианна.
"Вова возит Тему на секции, а я остаюсь с Ваней", – рассказала Наталья Подольская в своем "Инстаграм".
Стоит отметить, что сейчас певица много времени проводит дома, так как она кормит грудью новорожденного Ваню. Лишь изредка ей удается выбраться из дома одной или провести время с мужем Владимиром Пресняковым. Так, они отправились вместе романтическое свидание. Перед этим заботливая мама оставила дома запас сцеженного грудного молока для малыша.
Недавно у Подольской случился казус. Она поехала на встречу с приятелями и забыла дома молокоотсос. Чтобы не допустить катастрофу, певице пришлось срочно возвращаться домой.
Артистка активно ведет свой блог в "Инстаграм" и часто делится с поклонниками фото– и видео-отчетами об успехах их с Владимиром Пресняковым детей.
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