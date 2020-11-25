Сбежала из дома: Подольская спихнула домашние дела на прислугу

Месяц назад в семье артистов Владимира Преснякова и Натальи Подольской родился еще один ребенок. Теперь у пары двое замечательных сыновей. Старшего зовут Артем, а новорожденного Иван. Муж и жена не забывают проводить время вместе, а домашние обязанности оставляют помощнице. За это Подольскую часто упрекают.

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