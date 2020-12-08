"Думала, что никто не заметит?": оголившуюся Лопес обвинили в подражании известной певице

Поклонники заметили, что Дженнифер Лопес уже много лет копирует стиль другой не менее популярной голливудской певицы. Лопес вышла на сцену в таком же наряде на премии American Music Awards.





51-летняя Дженнифер Лопес вызывает восхищения поклонников. Она выглядит намного моложе своего образа. Ее фигура и стиль достойны подражания. Певицу и актрису копируют многие. Но, как выяснилось, она сама не прочь перенять чужой стиль.

Поклонники заметили, что Дженнифер Лопес вышла на сцену в AMAs в таком же прозрачном боди, как и Бейонсе в 2014 году. Фанаты решили копнуть глубже и проанализировали стиль обеих поп-див. Оказалось, что Джей Ло с завидной регулярностью копирует танцевальные номера и образы Бейонсе.

Обе певицы были на пике карьеры с конца 90-х годов. И хотя между Бейонсе и Дженнифер Лопес никогда не было соперничества, поклонники заметили, что Дженнифер бывает не оригинальна.

Лопес делает себе такие же прически, как у Бейонсе. Она часто применяет эффект мокрых волос для сценических образов. Известно, что это является коронной "фишкой" Бей. Пользователи социальных сетей возмущены поведением продюсеров Джей Ло.

"Прическа, освещение, стул, одежда. Как будто она даже не пыталась сделать что-то по-другому. Я так устала от нее"; "Дженнифер Лопес скопировала выступление Бейонсе с головы до ног на АМА, когда она выступала"; "Jennifer Lopez явно скопировала выступление Бейонсе в 2014 году от костюма до волос, танцев, освещения. Эй, Лопес, разве ты не можешь найти свой собственный образ?" – написали поклонники в Twitter.



Стоит отметить, что Бейонсе тоже нечасто повторяла за Джей Ло. Быстрый поиск изображений в Google с обеими звездами на запросе поиска приведет к появлению десятков фотографий, показывающих пару в одинаковых нарядах. Иногда Бейонсе надевала их первой, в то время как в других случаях первопроходцем становилась Лопес.

