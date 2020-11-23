"Боже мой, Иисусе!": фанаты стали молиться при виде оголенной Дженнифер Лопес

Звезда не перестает удивлять своим подтянутым телом и внешностью юной красотки. На этот раз она сразила фанатов наповал новым образом. Фото с премии Дженнифер опубликовала в своем "Инстаграм". На нем она предстала в шикарном костюме с глубоким декольте. Стоимость наряда и аксессуаров шла на миллионы рублей.
В таком образе Лопес пришла на церемонию вручения American Music Awards 2020. На красной дорожке появились также Меган Фокс, Кара Делевинь и другие известные личности.
Дженнифер Лопес предпочла для выхода в свет сияющий серебристый костюм из новой коллекции французского дома моды Balmain за несколько тысяч долларов. Комплект состоял из двух частей, отделанных кристаллами "Сваровски" – топа с заостренной зоной плеч и глубоким декольте, а также длинной юбки с разрезом.
Ноги дивы украсили утонченные босоножки от того же модного дома. Также на ней были украшения – бриллиантовые серьги и кольцо от Luminous Diamonds за 45 тысяч долларов – это около трех с половиной миллиона рублей, пишет журнал Hello!. В таком наряде 51-летняя звезда затмила всех.
Аккаунт артистки просто взорвался от наплыва посетителей. "Боже мой, Иисусе!"; "Икона! Я влюблен!", "Идеальная!" – не унимались поклонники.
Также на церемонии Дженнифер выступила со смелым танцем, чем окончательно сразила всех. Зал просто визжал от восторга и возбуждения.
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