Вскрылись подробности развода Меган Фокс

Оказалось, у пары большие расхождения во мнениях о результатах расторжения брака. Прежде всего, речь идет о деньгах. Как указала в своем заявлении Меган Фокс, она не собирается выплачивать мужу ни супружеских алиментов, ни сумм на содержание их общих троих детей.
При этом, оба родителя требуют совместной опеки. Это означает, что половину времени дети будут проводить в доме артиста. Грин в своем заявлении оставил графу о детских алиментах незаполненной. Но, по словам его адвоката, это всего лишь техническая ошибка, которая будет исправлена.
Защитники обеих сторон готовятся к процессу о разделе состояния супругов, который будет непростым. Ведь, как известно, Меган Фокс и Брайан Остин Грин не подписывали брачный контракт. Значит, звезда рискует потерять половину своего состояния, которое оценивают в восемь миллионов долларов. Отметим, актриса намерена выйти замуж за своего бойфренда Колсона Бейкера, выступающего под псевдонимом Machine Gun Kelly.
Меган Фокс – американская актриса и фотомодель. Известна как исполнительница роли Микаэлы Бейнс в фильмах "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", а также по роли Эйприл О’Нил в "Черепашках-ниндзя" и "Черепашках-ниндзя 2".
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