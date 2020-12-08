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Шоу-бизнес
Вскрылись подробности развода Меган Фокс

Вскрылись подробности развода Меган Фокс

Меган Фокс. Фото: Leonard Ortiz/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Фокс расстается с Брайаном Остином Грином. Стало известно, что супруг звезды ответил своим заявлением на петицию актрисы о разводе.
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Оказалось, у пары большие расхождения во мнениях о результатах расторжения брака. Прежде всего, речь идет о деньгах. Как указала в своем заявлении Меган Фокс, она не собирается выплачивать мужу ни супружеских алиментов, ни сумм на содержание их общих троих детей.

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Меган Фокс актриса, модель

При этом, оба родителя требуют совместной опеки. Это означает, что половину времени дети будут проводить в доме артиста. Грин в своем заявлении оставил графу о детских алиментах незаполненной. Но, по словам его адвоката, это всего лишь техническая ошибка, которая будет исправлена.

Защитники обеих сторон готовятся к процессу о разделе состояния супругов, который будет непростым. Ведь, как известно, Меган Фокс и Брайан Остин Грин не подписывали брачный контракт. Значит, звезда рискует потерять половину своего состояния, которое оценивают в восемь миллионов долларов. Отметим, актриса намерена выйти замуж за своего бойфренда Колсона Бейкера, выступающего под псевдонимом Machine Gun Kelly.

Меган Фокс – американская актриса и фотомодель. Известна как исполнительница роли Микаэлы Бейнс в фильмах "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", а также по роли Эйприл О’Нил в "Черепашках-ниндзя" и "Черепашках-ниндзя 2".

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Автор: 8 декабря 2020, 15:34 Источник: Hollywoodlife.com ✓ Надежный источник
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Роскошные формы "улучшенного двойника" Меган Фокс

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