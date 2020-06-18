Замужнюю и многодетную Меган Фокс застукали целующейся с любовником

Знойная голливудская красотка вот уже 16 лет состоит в браке с актером Брайаном Остином Грином, с которым познакомилась на съемочной площадке. У них есть трое сыновей – семилетний Ноа, шестилетний Боди и трехлетний Джорни.

Однако в семейной жизни у актеров не все гладко. Они несколько раз сообщали о расставании – в 2009 и в 2015 годах, однако снова сходились спустя непродолжительное время. Очередное известие о размолвке Фокс и Грина появилось в СМИ 18 мая 2020 года. Сообщалось, что они больше не живут вместе, однако официального развода не было. Также неизвестно, с кем остались жить трое маленьких детей пары.

ПО ТЕМЕ Муж подтвердил расставание с Меган Фокс после слухов о любовнике

Через несколько дней после этого появились слухи о том, что Меган Фокс уже нашла себе любовника. Таинственного спутника актрисы быстро вычислили – им оказался рэпер Machine Gun Kelly, настоящее имя которого – Колсон Бейкер. Примечательно, что он на четыре года младше своей 34-летней спутницы, в то время как ее мужу Брайану уже стукнуло 46.

Брайан Остин Грин рассказывал, что разрыв отношений произошел по инициативе его супруги и он до последнего надеялся, что она вернется. К тому же, актриса утверждала, что Колсон – просто ее друг. Однако после того, как Брайан появился на публике в компании новой подружки, Фокс и Бейкер, по всей видимости, решили перестать скрываться.

Папарацци подловили Меган Фокс и Колсона Бейкера держащимися за руки на выходе из одного из популярных баров Лос-Анджелеса. А когда оба сели в автомобиль, Фокс одарила своего спутника страстным поцелуем.



