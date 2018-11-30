"Люблю!": Меган Фокс подтвердила слухи о романе с Шайей Лабафом

Голливудская звезда Меган Фокс призналась, что во время съемок в "Трансформерах" у нее был роман с коллегой по цеху Шайей Лабафом. Слухи об отношениях звезд ходили давно, однако артисты их не комментировали. И вот, в телошоу Watch What Happens Live Меган наконец рассказала правду: "Подтверждаю, что все было романтично. Я люблю его и никогда не скрывала это. Люблю!"
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