"Смерть Джигарханяна вдохновила меня": счастливая Цымбалюк-Романовская принимает поздравления

Самая известная пианистка России и Украины Виталина Цымбалюк-Романовская 8 декабря отмечает день рождения. Ей исполнилось 42 года. Корреспондент "Дни.ру" поздравил бывшую жену Армену Джигарханяна, пожелал ей мужа богатого и расспросил про праздничное настроение.

С утра у дома Виталины пробка из машин и людей – так много оказалось желающих поздравить и поцеловать ее артистические золотые ручки. Поклонники благодарят ее, желают долгих лет жизни, признаются в любви. Ведь она стала примером самопожертвования, искреннего служения и терпения.

Но уже в 10 утра пианистка выехала на съемочную площадку, ведь ею в жизни движет исключительно "святая к музыке любовь", как пела Пугачева. "Свой день рождения я проведу на съемке клипе, – рассказала Виталина. – Я посвящаю его одному человеку, который сейчас занимает мое сердце. Чуть позже представлю его общественности".

"Вообще, после смерти бывшего мужа я с головой окунулась в творчество, его уход вдохновил меня чаще садиться за рояль, репетировать, – продолжает Виталина. – Даже в день похорон Армена Борисовича я весь день играла на фортепиано его любимую музыку Шопена и Рахманинова".

Планирует знаменитая пианистка и грандиозный банкет с презентацией новой программы, посвященной памяти мэтра. "Я решила совместить день рождения с премьерой, надеюсь и эпидемиологическая обстановка будет поспокойнее", – пояснила она.

Но вот пригласит ли Цымбалюк-Романовская еще одну жену Армену Джигарханяна Татьяну Власову и его пасынка Степана, она пока не знает. Ведь не факт, что они любят музыку так же сильно, как и она...