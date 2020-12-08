"Смерть Джигарханяна вдохновила меня": счастливая Цымбалюк-Романовская принимает поздравления

С утра у дома Виталины пробка из машин и людей – так много оказалось желающих поздравить и поцеловать ее артистические золотые ручки. Поклонники благодарят ее, желают долгих лет жизни, признаются в любви. Ведь она стала примером самопожертвования, искреннего служения и терпения.
Но уже в 10 утра пианистка выехала на съемочную площадку, ведь ею в жизни движет исключительно "святая к музыке любовь", как пела Пугачева. "Свой день рождения я проведу на съемке клипе, – рассказала Виталина. – Я посвящаю его одному человеку, который сейчас занимает мое сердце. Чуть позже представлю его общественности".
"Вообще, после смерти бывшего мужа я с головой окунулась в творчество, его уход вдохновил меня чаще садиться за рояль, репетировать, – продолжает Виталина. – Даже в день похорон Армена Борисовича я весь день играла на фортепиано его любимую музыку Шопена и Рахманинова".
Планирует знаменитая пианистка и грандиозный банкет с презентацией новой программы, посвященной памяти мэтра. "Я решила совместить день рождения с премьерой, надеюсь и эпидемиологическая обстановка будет поспокойнее", – пояснила она.
Но вот пригласит ли Цымбалюк-Романовская еще одну жену Армену Джигарханяна Татьяну Власову и его пасынка Степана, она пока не знает. Ведь не факт, что они любят музыку так же сильно, как и она...
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