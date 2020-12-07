"Два разных человека": Сябитову обвинили в двуличии

Популярный блогер Николай Соболев принял участие в записи "Балдежного подкаста". В эфире ютуб-шоу молодой человек рассказал о своих впечатлениях от общения с Розой Сябитовой.

С популярной телесвахой видеоблогер познакомился во время съемок в проекте "Форт Боярд". По словам парня, ведущая программы "Давай поженимся" ведет себя абсолютно по-разному в зависимости от того, направлены на нее камеры или нет.

Как отметил Николай Соболев, он был в шоке, когда увидел резкое преображение артистки в кадре. "Роза Сябитова в жизни и на экране – это два разных человека", – уверяет молодой человек. Он отметил, что телеведущая – отличная актриса, правда, такое двуличие привело блогера в замешательство.

По словам Соболева, в жизни телесваха обычная женщина, которую беспокоят насущные проблемы, например, в какую школу отправится ее внучка. Однако как только включается камера, Роза Сябитова резко преображается, начинает кого-то щипать за попу, нести бред и активно жестикулировать.

Николай Соболев заявил, что спросил у артистки, почему она себя так ведет. Как отметила ведущая шоу "Давай поженимся", изменения происходят, так как ей важно отработать свой образ, который полюбился миллионам зрителей.

Напомним, ранее Роза Сябитова призналась, что против отношений с мужчинами младше нее. Она не готова вкладываться в любовь с ровесниками сына.