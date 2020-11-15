Сябитова о певице Лолите: Собирала помоечных мужиков

Ведущая шоу "Давай поженимся!" обратила внимание на интервью певицы Лолиты. В нем вокалистка признавалась, что с ранних лет тянулась к рваным и сломанным игрушкам. Испорченные куклы всегда ассоциировались у нее с чувством любви.
"Она вот таких поломанных мужчин и выбирает. С хорошими, похоже, скучновато", – заявила Роза Сябитова.
Лолита, как думает телеведущая, испытывает потребность в спасении неудачников. Дескать, не будет личного счастья в жизни вокалистки, пока та сама не захочет разорвать порочный круг, в который попала. Артистке надо избавиться от этого бессознательного желания.
Сваха не стала скрывать, что в прошлом испытывала такие же проблемы. Правда, Роза смогла отказаться от неправильных установок. "Перестала собирать помоечных мужиков", – добавила Сябитова.
Роза отметила, что Лолита при желании сможет с легкостью найти мужчину. Для этого вокалистке достаточно "просто свистнуть". По первому зову к знаменитости выстроится очередь из представителей сильной половины человечества.
Звезда "Давай поженимся!" не смогла сказать, какой мужчина нужен певице Лолите. Впрочем, сваха заметила, что в отношениях нельзя без любви. Так, по словам Розы Сябитовой, секс приобретает качество.
Сябитова также призналась, что завидует вокалистке. Певица Лолита позволяет себе свободу самовыражения.
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