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Шоу-бизнес
Сябитова о певице Лолите: Собирала помоечных мужиков

Сябитова о певице Лолите: Собирала помоечных мужиков

Певица Лолита. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Телесваха заявила, что помочь певице Лолите найти нового мужа не сможет. По словам Розы Сябитовой, вокалистке надо для начала разобраться с внутренними проблемами.
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Ведущая шоу "Давай поженимся!" обратила внимание на интервью певицы Лолиты. В нем вокалистка признавалась, что с ранних лет тянулась к рваным и сломанным игрушкам. Испорченные куклы всегда ассоциировались у нее с чувством любви.

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Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

"Она вот таких поломанных мужчин и выбирает. С хорошими, похоже, скучновато", – заявила Роза Сябитова.

Лолита, как думает телеведущая, испытывает потребность в спасении неудачников. Дескать, не будет личного счастья в жизни вокалистки, пока та сама не захочет разорвать порочный круг, в который попала. Артистке надо избавиться от этого бессознательного желания.

Сваха не стала скрывать, что в прошлом испытывала такие же проблемы. Правда, Роза смогла отказаться от неправильных установок. "Перестала собирать помоечных мужиков", – добавила Сябитова.

Роза отметила, что Лолита при желании сможет с легкостью найти мужчину. Для этого вокалистке достаточно "просто свистнуть". По первому зову к знаменитости выстроится очередь из представителей сильной половины человечества.

Звезда "Давай поженимся!" не смогла сказать, какой мужчина нужен певице Лолите. Впрочем, сваха заметила, что в отношениях нельзя без любви. Так, по словам Розы Сябитовой, секс приобретает качество.

Сябитова также призналась, что завидует вокалистке. Певица Лолита позволяет себе свободу самовыражения.

Автор: 15 ноября 2020, 04:01 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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Королева фриков: Лолите Милявской – 55

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