Подросшие дети 51-летней Лопес всполошили общественность

Сегодня Дженнифер Лопес успешна, кажется, во всем, за что берется. Она – икона стиля, поп-дива, одна из самых популярных голливудских звезд, настоящая бизнес-вумен. Однако никогда не стоит забывать о том, что для артистки одну из первых позиций в жизни всегда занимала семья.

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