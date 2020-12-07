Подросшие дети 51-летней Лопес всполошили общественность

Дженнифер – очень любящая мама. Недавно она решила лишний раз напомнить об этом всем и опубликовала трогательное фото со своими детьми.
На снимке близнецы Макс и Эмма сидят на коленях у Лопес. Они прижались к маме, а она трогательно обнимает их. На детях надеты милые теплые пижамы, а актриса сидит в махровом халате. Стоит отметить, что снимок выглядит очень домашним и теплым: сама Дженифер на нем совершенно без макияжа, ее волосы заколоты назад, а поза выглядит расслабленно. "Мне нравится, что они все еще хотят сидеть у мамы на коленях! Удачной субботы", – написала дива под фотографией.
Публикация наполнена семейным уютом и просто не могла оставить равнодушными многочисленных поклонников звезды. Они восхитились отношениями мамы с детьми, а также отметили, что Дженнифер Лопес прекрасно выглядит.
Напомним, дети Дженнифер потихоньку идут по ее стопам: они уже отлично поют и с радостью выходят на сцену с дивой. Отцом близнецов является известный исполнитель Марк Энтони, отношения с которым для Лопес закончились в 2011 году.
Сегодня актриса помолвлена с популярным бейсболистом Алексом Родригесом. Известно, что влюбленные хотят пожениться, однако им постоянно что-то мешает: уже дважды дата была перенесена из-за Covid-19.
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