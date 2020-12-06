Лишил наследства сына и дочь: Зудина честно рассказала о завещании Табакова

Марина Зудина скептически относится к таким шоу, как "Секрет на миллион". Но актриса настолько прониклась симпатией к ведущей передачи Лере Кудрявцевой, что раскрыла детали завещания покойного супруга Олега Табакова.

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