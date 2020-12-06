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Лишил наследства сына и дочь: Зудина честно рассказала о завещании Табакова

Лишил наследства сына и дочь: Зудина честно рассказала о завещании Табакова

Олег Табакова и Марина Зудина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Марина Зудина скептически относится к таким шоу, как "Секрет на миллион". Но актриса настолько прониклась симпатией к ведущей передачи Лере Кудрявцевой, что раскрыла детали завещания покойного супруга Олега Табакова.
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Олег Табаков умер почти три года назад от рака. Актер позаботился о передаче наследства. Таким образом, загородный дом, автомобиль и несколько московских квартир достались Марине Зудиной и детям, которые она подарила артисту.

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Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

 Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Актриса рассказала, что в завещании не упоминаются наследники Табакова от первого брака. По ее словам, Олег Павлович считал своего старшего сына Антона самодостаточным и успешным человеком, который не нуждается в наследстве, а с дочерью Александрой артист так и не помирился.

В шоу "Секрет на миллион" Зудина отметила, что не уводила Табакова из семьи. Мол, уже тогда у актера были напряженные отношения с первой женой Людмилой Крыловой. Марина уверена: ту семью больше волновала "материальная тема", нежели сам уход Олега Павловича.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Марина Зудина довела до слез Леру Кудрявцеву. Телеведущая расплакалась из-за откровений актрисы. Она назвала вдову Олега Табаковой сильной и ранимой женщиной, которая достойно пережила смерть близкого человека.

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Автор: 6 декабря 2020, 18:00 Источник: НТВ / Шоу "Секрет на миллион"
ФОТОРЕПОРТАЖ

Печальная Зудина растворилась на фоне эффектной Демидовой

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Да врет эта Зудина.Тащил ее тащил до звания,а не стало его,и она никто.
Гость
Ответить
<цензура> эта зудя. Пусть подавится, бесталанная.
1

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