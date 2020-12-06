Лишил наследства сына и дочь: Зудина честно рассказала о завещании Табакова

Олег Табаков умер почти три года назад от рака. Актер позаботился о передаче наследства. Таким образом, загородный дом, автомобиль и несколько московских квартир достались Марине Зудиной и детям, которые она подарила артисту.
Актриса рассказала, что в завещании не упоминаются наследники Табакова от первого брака. По ее словам, Олег Павлович считал своего старшего сына Антона самодостаточным и успешным человеком, который не нуждается в наследстве, а с дочерью Александрой артист так и не помирился.
В шоу "Секрет на миллион" Зудина отметила, что не уводила Табакова из семьи. Мол, уже тогда у актера были напряженные отношения с первой женой Людмилой Крыловой. Марина уверена: ту семью больше волновала "материальная тема", нежели сам уход Олега Павловича.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Марина Зудина довела до слез Леру Кудрявцеву. Телеведущая расплакалась из-за откровений актрисы. Она назвала вдову Олега Табаковой сильной и ранимой женщиной, которая достойно пережила смерть близкого человека.
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