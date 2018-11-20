Печальная Зудина растворилась на фоне эффектной Демидовой

В Москве состоялась ХХII Церемония вручения Международной премии Станиславского. На престижном мероприятии отметилась вдова легендарного артиста Олега Табакова, актриса Марина Зудина. Судя по фото, артистка была печальна. Зато очень эффектно, по мнению фанатов, смотрелась ее коллега, актриса Алла Демидова.