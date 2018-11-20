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Ноя. 20, 2018
просмотры: 123

Печальная Зудина растворилась на фоне эффектной Демидовой

567

В Москве состоялась ХХII Церемония вручения Международной премии Станиславского. На престижном мероприятии отметилась вдова легендарного артиста Олега Табакова, актриса Марина Зудина. Судя по фото, артистка была печальна. Зато очень эффектно, по мнению фанатов, смотрелась ее коллега, актриса Алла Демидова.

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