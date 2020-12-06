Зудина довела Кудрявцеву до слез

Лера Кудрявцева ведет шоу "Секрет на миллион" уже четыре года. Во время съемок она общается с российскими знаменитостями, которые за свои откровения получают денежный приз. Некоторых звезд авторы передачи уговаривают на участие в передаче годами.
Например, Марина Зудина, выпуск с которой вышел в эфир в минувшее воскресенье, дала согласие на съемки не сразу. Но, как оказалось, актриса зря опасалась подвоха. Вдова Олега Табакова скептически относится к таким шоу. "Надеюсь, мы избежали всего того, что иногда напрягало меня в подобных программах", – написала Зудина в "Инстаграм".
Артистка призналась, что беседа с Кудрявцевой далась ей легко. "Как будто давно знаем друг друга", – поделилась мыслями Марина. Она отметила, что Лера – непосредственная и эмоциональная телеведущая, которая порой переживает те же чувства, что и герой передачи.
Лера Кудрявцева настолько прониклась историей Марины Зудиной, что не смогла сдержать слез. Ведущая шоу "Секрет на миллион" сделала вывод: несмотря на ранимость, вдова Олега Табакова – очень сильная женщина. Актриса тоже едва не разрыдалась, говоря о покойном муже.
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