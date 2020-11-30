"Пришел бы он в театр": вдова Табакова Зудина поплакалась на жизнь после смерти мужа

После смерти Олега Табакова худруком его театра стал Сергей Женовач. Он изменил репертуар театра, сократил количество ролей вдовы мэтра Марины Зудиной. А сын Табакова Павел и вовсе уволился. По словам актрисы, его просто убрали из театра.

Когда Олег Табаков женился на Марине Зудиной, многие обвиняли ее в том, что она разрушила его семью, а некоторые родственники Табакова и вовсе отвернулись от них. Тем не менее, Зудина была для актера музой и успешно выступала в его театре МХТ.

Олег Табаков умер весной 2018 года после долгой борьбы с раком. После себя он оставил большое потомство. Старшие двое детей родились от первого союза мэтра с актрисой Людмилой Крыловой. Вторая супруга Марина Зудина родила Табакову еще двоих детей, сделав его четырежды отцом в 71 год.



Марина Зудина в эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти мужа. Новым худруком МХТ стал Сергей Женовач, он изменил репертуар театра. Марина Зудина лишилась некоторых ролей, а его сын Павел и вовсе уволился.

"Пришел бы он сейчас в театр и узнал, что там нет Павла, и я выхожу пять раз в год... не обрадовался бы", – пожаловалась на жизнь Зудина.

Программу "Секрет на миллион" с участием вдовы Табакова покажут в эфире в первую субботу декабря. Ранее "Дни.ру" писали, что 55-летняя Зудина вызвала споры о ее противоречивой внешности.