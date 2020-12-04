Пугачева совершила чудо для известной артистки

По словам артистки, она с детства была фанаткой Примадонны и знала наизусть все ее песни. В юном возрасте будущая звезда выступала перед родственниками с репертуаром артистки и объявляла себя не иначе как "Трехвостая Пугачева". Дело в том, что тогда на голове у девочки красовались три жиденьких хвостика.
Ирина Пегова отметила, что никогда бы не поверила, если бы ей тогда сказали, что однажды Алла Борисовна оценит ее таланты. Артистка рассказала, что недавно у нее был онлайн-концерт группы Raev Clan. Актриса опубликовала видео с выступления в "Сторис" инстаграм-аккаунта, и Алла Пугачева отреагировала на ролик.
"Прислала значок в виде аплодисментов", – поделилась Ирина Пегова. Звезда отметила, что очень надеется, что Примадонна сама ведет свою страницу, и эти виртуальные аплодисменты были искренними. По словам артистки, для нее была настоящим чудом реакция Аллы Пугачевой.
Несколько недель назад Ирина Пегова поделилась с поклонниками фотографией, на которой оказалась невероятно похожа на Примадонну. Актриса отметила, что очень рада такому совпадению, ведь певица ее кумир.
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