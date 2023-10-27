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Ирина Сергеевна Пегова

актриса
Ирина Сергеевна Пегова
  • Дата рождения: 18 июня 1978
  • Место рождения: Выкса, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Рост: 155
  • Вес: 64
  • Дети: дочь Татьяна

Родилась Ирина Пегова в городе Выкса 19 июня 1978 года. Ее отец – спортсмен, который активно занимался лыжными видами спорта и даже стал чемпионом Нижегородской области. Мама занималась воспитанием дочери и подрабатывала на заводе. В детстве девочка была разносторонней. Легкая атлетика, лыжи, фехтование – неполный список ее увлечений. Она также училась в музыкальной школе и пыталась развивать в себе творческие способности.

После успешного выступления на сцене конкурса "Хочу стать звездой" Ирина задумалась о профессиональной эстрадной карьере. Однако родители выразили сомнения в отношении выбора дочери. Пеговой-младшей пришлось поступить в Политехнический институт в Нижнем Новгороде из-за давления со стороны родителей. Чуть позже юная актриса перешла в театральное училище на драматическое отделение. На второй год обучения в ее город приехала "Мастерская Петра Фоменко". Весь курс решил попытать счастье и попасть в коллектив, однако только Ирина была принята на режиссерский курс Петра Фоменко.

В составе "Мастерской…" она выступала пять лет и участвовала в таких постановках как "Волк и овцы", "Варвары". В 2004 году девушка сотрудничала с МХАТ и сыграла в нескольких спектаклях. В 2006 году актриса перешла в МХТ им. Чехова.

Дебютом в кино можно считать фильм "Прогулка". Артистка получила свою известность и была награждена премией "Золотой орел". После успешного старта карьеры ей поступало очень много предложений по съемкам. Звезда старалась не отказываться от ролей, поэтому на данный момент артистка снялась в более чем 40 проектах.

В 2015 году Ирина приняла участие в шоу "Танцы со звездами", где ее наставником был Андрей Козловский. Пара успешно прошла до финала и забрала приз телепроекта.

Личная жизнь

В 2005 году стало известно о браке между Ириной Пеговой и Дмитрием Орловым. Через год у супругов родилась дочь Татьяна. Однако в 2011 году пара развелась из-за накопившихся разногласий.

Ирина предпочитает держать свою личную жизнь в тайне, а на все вопросы о мужчинах она отвечает просто: "Мне и без них хорошо". Актриса несколько раз намекала на то, что ее новый ухажер – Танцор Евгений Раев, однако на прямой вопрос об отношениях Пегова ответила уклончиво и не дала четкого ответа.

Фильмография

2019: "Теленок", "Погнали", "Одесский пароход", "Крымская сакура", "Дорогой папа", "Акушерка. Новая жизнь", "Годунов 2"
2018: "Годунов", "У ангела ангина", "СуперБобровы. Народные мстители", "Позвоните Мышкину", "Домашний арест"
2017: "Прости нас, Юшка!", "Мифы", "Комиссарша", "Доктор Рихтер", "Все в дыму, любовь в Крыму", "Временные трудности", "Акушерка"
2016: "Хороший мальчик", "СуперБобровы", "Экипаж", "Гражданин Никто"
2015: "Рая знает", "Петля Нестерова", "Лучше не бывает"
2014: "Старое ружье", "Новогоднее счастье", "Восьмерка"
2013: "Я оставлю вам любовь", "Танкисты своих не бросают, "О чем молчат девушки", "Одинокие сердца", "Всем скорбящим радость".
2012: "Маша в законе", "Люблю, потому что люблю"
2011: "Сказка. Есть", " Детство forever", "Пять невест", "Бабье лето"
2010: "Зоя", "Варенька. И в горе, и в радости"
2009: "Закон обратного волшебства", "Варенька. Испытания любви"
2008: "Пассажирка", "Не торопи любовь!", "Адмиралъ"
2007: "Один день", "Варенька"
2005: "Там, где кончается детство", "Космос как предчувствие"
2003: "Спас под березами", "Золотые купола 2 глава", "Прогулка".

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