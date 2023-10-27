Родилась Ирина Пегова в городе Выкса 19 июня 1978 года. Ее
отец – спортсмен, который активно занимался лыжными видами спорта и даже стал
чемпионом Нижегородской области. Мама занималась воспитанием дочери и
подрабатывала на заводе. В детстве девочка была разносторонней. Легкая
атлетика, лыжи, фехтование – неполный список ее увлечений. Она также училась в
музыкальной школе и пыталась развивать в себе творческие способности.
После успешного выступления на сцене конкурса "Хочу стать звездой" Ирина задумалась о профессиональной эстрадной карьере. Однако родители выразили сомнения в отношении выбора дочери. Пеговой-младшей пришлось поступить в Политехнический институт в Нижнем Новгороде из-за давления со стороны родителей. Чуть позже юная актриса перешла в театральное училище на драматическое отделение. На второй год обучения в ее город приехала "Мастерская Петра Фоменко". Весь курс решил попытать счастье и попасть в коллектив, однако только Ирина была принята на режиссерский курс Петра Фоменко.
В составе "Мастерской…" она выступала пять лет и участвовала в таких постановках как "Волк и овцы", "Варвары". В 2004 году девушка сотрудничала с МХАТ и сыграла в нескольких спектаклях. В 2006 году актриса перешла в МХТ им. Чехова.
Дебютом в кино можно считать фильм "Прогулка". Артистка получила свою известность и была награждена премией "Золотой орел". После успешного старта карьеры ей поступало очень много предложений по съемкам. Звезда старалась не отказываться от ролей, поэтому на данный момент артистка снялась в более чем 40 проектах.
В 2015 году Ирина приняла участие в шоу "Танцы со звездами", где ее наставником был Андрей Козловский. Пара успешно прошла до финала и забрала приз телепроекта.
В 2005 году стало известно о браке между Ириной Пеговой и Дмитрием Орловым. Через год у супругов родилась дочь Татьяна. Однако в 2011 году пара развелась из-за накопившихся разногласий.
Ирина предпочитает держать свою личную жизнь в тайне, а на все вопросы о мужчинах она отвечает просто: "Мне и без них хорошо". Актриса несколько раз намекала на то, что ее новый ухажер – Танцор Евгений Раев, однако на прямой вопрос об отношениях Пегова ответила уклончиво и не дала четкого ответа.