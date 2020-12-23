Водонаева опубликовала старый компромат с "Дома-2" и опозорила Боню

Виктория Боня пришла на проект "Дом-2" в 2006 году. Тогда самой популярной участницей шоу была Алена Водонаева. Более того, Боня заявила, что хочет строить отношения. возлюбленным Водонаевой – Степаном Меньщиковым.
В 2007 году обе звезды покинули проект "Дом-2", но их вражда продолжилась. Алена Водонаева и Виктория Боня до сих пор находятся не в лучших отношениях, хотя прошло 14 лет.
Теперь, когда злосчастный проект "Дом-2" закрывают, Водонаева решила поностальгировать и покопалась в старых записях с реалити. В своем "Инстаграм" она опубликовала архивную запись новогоднего концерта, на которой Боня не попадает в слова песни.
"Ровно через месяц после этой съемки, 17 января 07 года, я познакомилась со своим первым супругом, отцом Богдана. А еще через полгода мы уже жили вместе", – подметила Водонаева.
Она с грустью признала, что раньше проект "Дом-2" был более творческим и интересным, а люди в нем были искренние и настоящие. Водонаева поблагодарила своих бывших однокашников за веселую юность и призналась всем в любви.
Подписчики решили упрекнуть Алену за обиняки в адрес Бони. Они отметили, что Вика лучше всех сделала свою карьеру и построила жизнь после проекта "Дом-2". Однако Водонаева возразила, что у каждого свое понятие лучшего.
Напомним, после ухода с проекта "Дом-2" Алена Водонаева и Виктория Боня начали строить карьеру телеведущих. Водонаева вела программу "Каникулы в Мексике 2", после ее ухода лицом проекта стала Боня.
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