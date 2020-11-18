Игривая Семенович показала фотографу пышный бюст

Недавно певица выложила в социальную сеть видео с фотосессии. На кадрах она в облегающем сером платье с эффектным запахом и внушительным вырезом. Семенович лежит на подоконнике и позирует фотографу. Наряд артистки, конечно же, сразу привлек внимание к ее большой груди.
Напомним, именно эта часть тела и является самой больной для Анны Семенович. Ей постоянно приходится опровергать слухи об увеличении бюста и объяснять подписчикам, что это – природная красота. Однако летом певица все же сделала небольшое признание.
Анна рассказала, что все-таки однажды легла под нож, но операция была назначена по медицинским показаниям. Дело в том, что она страдает гигантомастией, гормональным нарушением, из-за которого ее грудь и достигла таких размеров. Поэтому в какой-то момент звезде пришлось уменьшить грудь с девятого размера до шестого, потому что это было невыносимо.
Недавно в СМИ появилась громкая новость о том, что вытворял Роман Костомаров в молодости. По слухам, натерпелась от него и еще совсем юная Анна. Перед 2000 годом фигурист ушел от Татьяны Навыки и стал выступать с фигуристкой Семенович. Вместе они стали серебряными призерами чемпионата России. Позднее появилась информация о том, что Костомаров тогда столько пил, что однажды упал на лед перед публикой и продолжить выступать не смог.
Популярные темы форума
Как сказать маме что у меня уже было?
Насилие со стороны жены
Как наказывали вас в детстве?
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Порядочная женщина
Почему женщины сейчас доминируют?
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Парень и девушка должны постоянно видеться?
Фигурное катание женщины
Разница в возрасте в 33 года