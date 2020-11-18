Игривая Семенович показала фотографу пышный бюст

Несмотря на то, что Анна Семенович не является обладательницей стройного спортивного тела, она то и дело восхищает всех своими снимками и любит это делать. Как известно, главной изюминкой внешности звезды является ее пышный бюст.

Недавно певица выложила в социальную сеть видео с фотосессии. На кадрах она в облегающем сером платье с эффектным запахом и внушительным вырезом. Семенович лежит на подоконнике и позирует фотографу. Наряд артистки, конечно же, сразу привлек внимание к ее большой груди.

Напомним, именно эта часть тела и является самой больной для Анны Семенович. Ей постоянно приходится опровергать слухи об увеличении бюста и объяснять подписчикам, что это – природная красота. Однако летом певица все же сделала небольшое признание.

Анна рассказала, что все-таки однажды легла под нож, но операция была назначена по медицинским показаниям. Дело в том, что она страдает гигантомастией, гормональным нарушением, из-за которого ее грудь и достигла таких размеров. Поэтому в какой-то момент звезде пришлось уменьшить грудь с девятого размера до шестого, потому что это было невыносимо.

Недавно в СМИ появилась громкая новость о том, что вытворял Роман Костомаров в молодости. По слухам, натерпелась от него и еще совсем юная Анна. Перед 2000 годом фигурист ушел от Татьяны Навыки и стал выступать с фигуристкой Семенович. Вместе они стали серебряными призерами чемпионата России. Позднее появилась информация о том, что Костомаров тогда столько пил, что однажды упал на лед перед публикой и продолжить выступать не смог.







