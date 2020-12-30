Забывший про Фриске Шепелев прилюдно показал ласки со своей новой возлюбленной

Некоторое время шоумен Дмитрий Шепелев скрывал отношения с Екатериной Тулуповой, так как боялся осуждения со стороны общественности. Сейчас же ведущий с радостью делится семейными новостями и подробностями отношений с мачехой Платона. Влюбленные живут вместе и растят детей от предыдущих отношений.
На днях Дмитрий Шепелев поделился планами на предстоящий Новый год. Телеведущий рассказал о празднике своей мечты. В своем "Инстаграм" шоумен рассказал, что с радостью остался бы наедине с Екатериной.
"Желание запереться с любимой в номере и в постели с шампанским встретить Новый год", – написал Дмитрий Шепелев.
Как выяснилось, мечты так и останутся пока мечтами. Так будет все время, пока не вырастут дети Дмитрия и Екатерины. Шоумен добавил, что этот новый год они встретят всей семьей в домашней обстановке.
На фото, опубликованном в "Инстаграм", Дмитрий Шепелев показал, как нежно обнимает Екатерину Тулупову за талию.
Ранее "Дни.ру" писали, что Дмитрий Шепелев показал музыкальные успехи сына Жанны Фриске. В своем микроблоге он показал, как мальчик играет на синтезаторе.
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