Как у Жанны Фриске: поклонники в ужасе от новостей Насти Ивлеевой

На днях поклонники испугались изменениям во внешности любимого блогера. Они не узнали на фото Настю Ивлееву.
Звезда "Инстаграм" опубликовала на своей странице свежее фото. Но подписчики подумал, что это не она, а умершая Жанна Фриске. Дело в том, что на снимке Настя Ивлеева предстала в образе ведьмы Алисы из "Дневного дозора", которую играла Жанна.
Ивлеева надела такой же парик, как у Жанны, и уложила волосы в форме рожек, а на шею надела ошейник с шипами. Также на ней был в точности такой же костюм ярко красного цвета и даже, кажется, похожее выражение лица, как у Жанны Фриске.
Подписчика завалили видеоблогера комплиментами. Многие признали талант Насти Ивлеевой к перевоплощению.
"Это же Жанна из "Дневного дозора"; "Ой любимый образ", – написали фолловеры.
Ранее "Дни.ру" писали, что Настя Ивлеева раскрыла подноготную популярного шоу "Орел и решка".
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