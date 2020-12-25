Шепелев показал на видео талант сына Жанны Фриске: Пошел в мать

Дмитрий Шепелев старался скрывать Платона от публики. Он понимал, сколько негатива в мире шоу-бизнеса. К тому же, после скандала с деньгами Русфонда на семью Жанны Фриске вылилось немало грязи.
Однако на днях Дмитрий Шепелев отступил от своих правил и опубликовал видео, на котором семилетний Платон играет на синтезаторе. Правда, в кадре видны одни только руки ребенка.
"Папа рыдает", – написал Шепелев в разделе "Сторис" своего "Инстаграм".
Стоит отметить, что о музыкальных способностях ребенка Дмитрий Шепелев раньше не рассказывал. Он не раз говорил, что мальчик имеет успехи в спорте. Известно, что он играет в большой теннис, и отец считает, что Платон еще заявит о себе.
К слову, первую победу в теннисе он уже одержал. Мальчик завоевал бронзовую медаль на соревнованиях, чему звездный отец был несказанно рад.
Единственное, что беспокоит Дмитрия Шепелева, так это соцсети, в которых Платон скоро самостоятельно сможет зарегистрироваться. Ведь тогда его будет уже не уберечь от всей информации, которой кишит Сеть, в том числе и о болезни и смерти его матери Жанны Фриске.
Воспитывать Платона Дмитрию Шепелеву помогает его новая возлюбленная Екатерина Тулупова. Вместе с архитектором он уже несколько лет. А познакомилась пара в детском саду, куда ходили их дети.
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