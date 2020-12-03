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Шоу-бизнес
Как Аршавину удалось подло обмануть Барановскую

Как Аршавину удалось подло обмануть Барановскую

Юлия Барановская и Андрей Аршавин. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Футболист добился в Савеловском районном суде Москвы уменьшения алиментов, выплачиваемых на троих детей от Юлии Барановской. Адвокат телеведущей Тимур Матвеев объяснил, почему спортсмену удалось это сделать.
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Теперь вместо половины своих доходов Андрей Аршавин будет перечислять 14-летнему Артему, 12-летей Яне и 8-летнему Арсению три восьмых на всех. Футболист пытался оспорить сумму алиментов еще в марте, но тогда заседание отложили из-за пандемии коронавируса.

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Защитник Юлии Барановской отметил, что ни он, ни его звездная клиентка не согласны с исходом процесса и будут подавать апелляцию. Тимур Матвеев добавил, что при вынесении решения суд руководствовался буквой закона. Он объяснил, что в соответствии с Семейным кодексом России, родитель не обязан тратить на алименты больше одной второй заработка на троих или более детей.

Андрей Аршавин отдавал Юлии Барановской половину доходов с 2013 года, заключив с ней об этом мировое соглашение. В феврале 2017 года в браке с журналисткой Алисой Казьминой у футболиста родилась дочь Есеня. В 2019-м супруги развелись, и ему присудили выплачивать на младшего ребенка 1/8 от доходов. Взыскиваемое увеличилось и составило на всех четверых 62,5%. Но в начале этого года он итоге все же решил снизить общую сумму до 50%, на что имел право.

Адвокат отметил, Андрей Аршавин обманул Юлию Барановскую после суда в Лондоне, который обязал его отдавать на их детей колоссальную сумму в фунтах стерлингов, Тогда спортсмен попросил телеведущую заключить договоренность о половине, обещая следовать ей до конца жизни. Звезда согласилась, но бывший избранник ее подло надул. У него случилось пополнение, изменились обстоятельства, и он свои слова не сдержал.

Автор: 3 декабря 2020, 21:40 Источник: Wday.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Барановская показала подросших детей

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