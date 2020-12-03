Как Аршавину удалось подло обмануть Барановскую

Футболист добился в Савеловском районном суде Москвы уменьшения алиментов, выплачиваемых на троих детей от Юлии Барановской. Адвокат телеведущей Тимур Матвеев объяснил, почему спортсмену удалось это сделать.

Теперь вместо половины своих доходов Андрей Аршавин будет перечислять 14-летнему Артему, 12-летей Яне и 8-летнему Арсению три восьмых на всех. Футболист пытался оспорить сумму алиментов еще в марте, но тогда заседание отложили из-за пандемии коронавируса.

Защитник Юлии Барановской отметил, что ни он, ни его звездная клиентка не согласны с исходом процесса и будут подавать апелляцию. Тимур Матвеев добавил, что при вынесении решения суд руководствовался буквой закона. Он объяснил, что в соответствии с Семейным кодексом России, родитель не обязан тратить на алименты больше одной второй заработка на троих или более детей.

Андрей Аршавин отдавал Юлии Барановской половину доходов с 2013 года, заключив с ней об этом мировое соглашение. В феврале 2017 года в браке с журналисткой Алисой Казьминой у футболиста родилась дочь Есеня. В 2019-м супруги развелись, и ему присудили выплачивать на младшего ребенка 1/8 от доходов. Взыскиваемое увеличилось и составило на всех четверых 62,5%. Но в начале этого года он итоге все же решил снизить общую сумму до 50%, на что имел право.

Адвокат отметил, Андрей Аршавин обманул Юлию Барановскую после суда в Лондоне, который обязал его отдавать на их детей колоссальную сумму в фунтах стерлингов, Тогда спортсмен попросил телеведущую заключить договоренность о половине, обещая следовать ей до конца жизни. Звезда согласилась, но бывший избранник ее подло надул. У него случилось пополнение, изменились обстоятельства, и он свои слова не сдержал.