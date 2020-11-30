Аршавин публично унизил сына-футболиста от Барановской

Несколько дней назад стало известно, что младший сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина Арсений поступил в футбольную академию "Спартака". Спортсмен странно отреагировал на новость об успехах ребенка.

В эфире популярной программы "После футбола с Георгием Черданцевым" футболист неудачно пошутил по поводу способностей восьмилетнего мальчика. Когда у него спросили, что он думает о поступлении ребенка в академию, спортсмен улыбнулся и отметил, что у него по этому поводу нет предрассудков. Он заявил, что в таком случае начинает "разваливать "Спартак" с низов". После этого футболист засмеялся, довольный собственной шуткой.

Впрочем, поклонники юмора не оценили. Пользователям Сети не понравилось, что Андрей Аршавин, по сути, публично унизил собственного ребенка, засомневавшись в его способностях. Впрочем, футболиста и раньше нельзя было назвать образцовым отцом.

Судя по словам Юлии Барановской, спортсмен редко видится с наследниками, да и в целом старается дистанцироваться от общения с детьми. Также недавно Андрей Аршавин подал в суд с просьбой уменьшить сумму алиментов на троих отпрысков, так как у него заметно ухудшилось материальное положение.

В итоге сумму выплат все-таки урезали, что крайне не понравилось Юлии Барановской. Она намерена подать апелляцию и бороться до конца. Телеведущая отметила, что спортсмену стоило бы уделять время детям, а не таскаться по судам.