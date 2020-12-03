"Буду крестным!": Киркоров о беременности Бузовой от Манукяна

За кулисами церемонии года нынешнего все только и обсуждали, что недавний шикарный день рождения дочери Киркорова – 26 ноября Аллы-Виктории исполнилось 9 лет. "Пора и тебе заводить детей!" – по-отечески обратился артист к Давиду Манукяну, выступающего под псевдонимом Dava. На премию в Кремль они пришли вдвоем.
Обратился Филипп при помощи журналистов и к Ольге Бузовой, которая должна помочь своему возлюбленному стать, наконец, папой. "Оля, пора уже воплотить мечту и о детях, и о Давиде, – заявил Киркоров. – Женитесь, наконец! А я буду крестным вашему ребенку!" Звезде "Дома-2" стоит прислушаться – Филипп плохого не посоветует, да и крестным будет отличным!
Напомним, что крестным детей самого Филиппа Киркорова являются певица Ани Лорак и телеведущий Андрей Малахов. Что же касается отношений Ольги Бузовой и Давида Манукяна, то в начале года 34-летняя телеведущая получила предложение руки и сердца от своего 27-летнего возлюбленного, с которым начали встречаться в 2019-м после работы над клипом на песню "Лайкер". А потом в финале шоу телеканала ТНТ "План Б" звезда "Дома-2" отвергла всех женихов, пояснив, что нее есть "План Д" – Давид. Вот и надеется Филипп Киркоров, что скоро состоится долгожданная свадьба, а потом Бузова объявит и о беременности.
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