"Буду крестным!": Киркоров о беременности Бузовой от Манукяна

У Филиппа Киркоров много наград. Но к Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" у него особое отношение. "Во-первых, Виктория – это победа, во-вторых, это имя моей мамы и дочери, наконец, это по-настоящему независимая премия, и я – век аншлагов не видать! – даже не знаю, окажусь ли среди победителей этого года или останусь номинантом", – признался король российской эстрады.

прочитано 172 раза